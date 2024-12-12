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Наумов: не исключаю, что, если "Химки" потеряют инвестора, то снимутся с соревнований

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился с Rusfootball.info мнением относительно того, как уголовное дело в отношении инвестора "Химок" Туфана Садыгова может отразиться на судьбе подмосковной команды.
Фото: ФК "Химки"
- Конечно, если там встанет вопрос о том, что он нарушал закон и будет привлечен к ответственности, то для "Химок" это потеря инвестора, и это будет тяжело для команды. Не знаю, что там случилось. В бизнесе всякое бывает. Бывают, что задержат и отпустят. Могут, допустим, признать, что что-то произошло случайно, неумышленно.

Но, если там какие-то дела, то "Химкам" будет сложно, и они потеряют инвестора. И я не исключаю того, что, если клуб потеряет этого инвестора, он может сняться с соревнований. Потому что же надо платить зарплату футболистам и тренерам, содержание стадиона.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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