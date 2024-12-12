Наумов: не исключаю, что, если "Химки" потеряют инвестора, то снимутся с соревнований

Rusfootball.info мнением относительно того, как уголовное дело в отношении инвестора "Химок" Туфана Садыгова может отразиться на судьбе подмосковной команды. Бывший президент " Локомотива " Николай Наумов поделился смнением относительно того, как уголовное дело в отношении инвестора "Химок" Туфана Садыгова может отразиться на судьбе подмосковной команды.

Фото: ФК "Химки"

- Конечно, если там встанет вопрос о том, что он нарушал закон и будет привлечен к ответственности, то для "Химок" это потеря инвестора, и это будет тяжело для команды. Не знаю, что там случилось. В бизнесе всякое бывает. Бывают, что задержат и отпустят. Могут, допустим, признать, что что-то произошло случайно, неумышленно.



Но, если там какие-то дела, то "Химкам" будет сложно, и они потеряют инвестора. И я не исключаю того, что, если клуб потеряет этого инвестора, он может сняться с соревнований. Потому что же надо платить зарплату футболистам и тренерам, содержание стадиона.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info