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Юран: натурализация - это неправильно. Мы не Люксембург какой-то

Бывший главный тренер "Химок" и "Пари НН" Сергей Юран поделился свои мнением о натурализации иностранных футболистов, выступающих в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"
"Нужно у самих футболистов, хоккеистов или баскетболистов спрашивать, хочет он этого или нет. Зачем привязывать спортивную составляющую. Дуглас Сантос сам хотел. В нашей стране проживает около 150 млн человек, мы не Люксембург какой-то. А куда нашим школам деваться, если мы начнём натурализовывать. Наверное, это неправильно. Я много раз высказывался, что мы должны уделять внимание своей молодёжи, детским школам", — приводит слова Юрана Legalbet.

Дуглас Сантос выступает в составе петербургского "Зенита" с июля 2019 года. С тех пор он принял участие в 204 официальных матчах, в которых забил 7 голов, отдал 33 голевые передачи и получил 17 желтых карточек (1 из них стала второй в матче). Является 5-кратным чемпионом России. Действующее соглашение 30-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитано на срок до конца сезона-2026/27.

21 октября 2024 года Президент РФ своим указом принял бразильского защитника в российское гражданство. С тех пор Дуглас Сантос в матчах чемпионата и Кубка России по футболу перестал считаться легионером и получил право выступать в составе сборной России.

В разное время в составе сборной России выступали такие натурализованные футболисты, как Марио Фернандес, Ари, Маринато Гильерме и др.

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