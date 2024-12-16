По информации источника, нападающий московского "Спартака" хочет остаться в клубе, ранее сообщалось, что нападающий покинет команду в зимнее трансферное окно.
Виллиан Жозе перешел в московский "Спартак" из испанского "Бетиса" в летнее трансферное окно за 2 миллиона евро и подписал контракт до лета 2026 года.
В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах за красно-белых 13 матчей и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего игрока в 2 миллиона евро.
Источник: Metaratings.
Источник: Виллиан Жозе не хочет покидать "Спартак" в зимнее трансферное окно
Нападающий московского "Спартака" Виллиан Жозе не хочет уходить из клуба в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"