«У меня есть нападающий Эстебан Круз, я бы назвал его «вторым Угальде», поскольку у него те же характеристики, схожий талант. У него нюх на голы. Сейчас мы принимаем решение о его будущем. Он прошел просмотр в «Ломмеле» и сейчас мы ищем решение. Но сам игрок очень хотел бы пойти по стопам Манфреда Угальде и попробовать себя в России, ему очень нравится эта страна», — цитирует Родригеса "РБ Спорт".
В данный момент 19-летний форвард принадлежит «Алахуэленсе», которая стала чемпионом Коста-Рики. Однако весь сезон он провёл в аренде в другой команде, занявшей лишь девятое место. За это время молодой игрок принял участие лишь в трёх матчах, не отметившись результативными действиями.
Эстебан Круз регулярно получал приглашения в молодёжную сборную Коста-Рики U-20, где он забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Согласно информации от Transfermarkt, игрок оценивается в 75 тысяч евро. В настоящее время футболист проходит просмотр в клубе «Ломмел», выступающем во второй по силе лиге Бельгии. Клуб из Бельгии занимает 8 строчку в турнирной таблице, отрыв от первого места — 15 очков.
Следует отметить, что Манфред Угальде ранее играл за бельгийский «Ломмел» перед тем, как перейти в нидерландский «Твенте». В сезоне 2020/2021 он принял участие в 22 матчах, забив 11 голов и отдав 2 результативные передачи. После этого сезона «Твенте» сначала взял молодого костариканца в аренду, а затем выкупил права на игрока.
Агент Родригес: у меня есть нападающий Эстебан Круз. У него нюх на голы, и он хочет пойти по стопам Угальде
Футбольный агент Хосе Луис Родригес заявил, что готов предложить российским клубам перспективного костариканского нападающего Эстебана Круза, которого он называет «вторым Угальде».
Фото: ФК "Спартак"