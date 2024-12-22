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Силкин: слухи про уход из "Динамо" Чавеса - провокация

Экс-главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказался по поводу возможного ухода из клуба мексиканского опорного полузащитника Луиса Чавеса.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Сейчас межсезонье, и слухи про Чавеса - провокация. Просто поднимается ажиотаж, чтобы продлить контракт или что-то ещё. Чавес - неплохой игрок, но нельзя назвать его суперфутболистом. В каких-то играх он системообразующий игрок, но можно найти лучше. Незаменимых нет. Или незаменимые стоят очень дорого, - передаёт слова Силкина "Чемпионат".

Ранее в мексиканских СМИ появилась информация, что к опорному хавбеку московского "Динамо" и сборной Мексики Луису Чавесу проявляет трансферный интерес "Гвадалахара".

28-летний Чавес выступает за бело-голубых с с августа 2023 года, сумма компенсации за его переход из мексиканской "Пачуки" составила 6,5 миллиона евро. В текущем сезоне на счету игрока 18 матчей за москвичей во всех турнирах, 2 забитых гола и 2 результативных паса.

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