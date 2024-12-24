"Уход Бителло из "Динамо" возможен. Когда мы ехали в Россию, не думали, что СВО затянется. Думали, мы сможем выступать за "Динамо" на других турнирах", - приводит слова Портелы "Чемпионат".
Бителло является игроком московского "Динамо" с сентября 2023 года, когда бело-голубые выкупили его у бразильского "Гремио" за 10 млн евро. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27.Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 12 млн евро.
Агент Бителло: уход из "Динамо" возможен. Мы не думали, что СВО затянется
Майкел Портела, агент бразильского полузащитника московского "Динамо" Бителло, рассказал о возможности ухода его клиента из команды.
Фото: ФК "Динамо" Москва