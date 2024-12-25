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Точилин: уход Бителло будет потерей для "Динамо", он ключевой футболист команды

Российский тренер Александр Точилин прокомментировал информацию о возможном уходе из "Динамо" полузащитника Бителло.
Фото: ФК "Динамо"
- У "Динамо" дефицит с игроками атаки. Уход Бителло будет потерей для команды. Он ключевой футболист, за счёт индивидуальных действий может переламывать ход игры. Но смогут ли они его заменить? Может, у "Динамо" уже есть на примете футболист с мотивацией, - передает слова Точилина "Чемпионат".

Бителло перешел в столичный клуб в сентябре 2023 года из бразильского "Гремио", сумма трансфера, по данным СМИ, составила 10 миллионов евро. В общей сложности 24-летний футболист провел за бело-голубых 51 матч во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 12 результативных передач.

Контракт Бителло с "Динамо" рассчитан до середины 2028 года, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 12 миллионов евро.

В этом сезоне РПЛ Бителло провел 15 матчей, забил один гол и сделал девять результативных передач на партнеров.

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