"Это ведь как посмотреть. Вот Артем Дзюба сейчас является футболистом «Акрона». Я думаю, он может тратить и меньше, чем 30 тысяч рублей в месяц. Потому что питание у него бесплатное, проживание тоже. А на что он тратит тогда? Можно не тратить вообще ничего! Если ты — профессиональный футболист или хоккеист. Можно в месяц даже ни копейки не потратить. Просто живи на базе, никуда не выходи и питайся там, а на матчи тебя возят, "— заявил Ротенберг в разговоре с "Матч ТВ".
Напомним, что Роман Ротенберг - заместитель председателя совета директоров, вице-президент и главный тренер хоккейного клуба СКА, первый вице-президент Федерации хоккея России; советник председателя правления Газпромбанка; член совета директоров, заместитель председателя правления Континентальной хоккейной лиги, а также предприниматель, владеющий несколькими бизнесами.
У Романа Ротенберга есть брат Бориса, который в прошлом был футболистом. Он играл за такие клубы, как «Локомотив», «Динамо» и «Ростов». Кроме того, Борис Ротенберг провёл один матч за национальную сборную Финляндии. В настоящее время Борис занимает должность заместителя генерального директора футбольного клуба «Локомотив».
Роман Ротенберг: профессиональный футболист или хоккеист может в месяц даже ни копейки не потратить
Главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг прокомментировал слова вратаря футбольного «Зенита» Евгения Латышонка о возможности жить в Санкт-Петербурге на 30 тысяч рублей в месяц.
Фото: ХК СКА