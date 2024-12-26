"Сколько было бы достаточно денег для жизни в Москве? Мог бы прожить на 30 тысяч рублей? Лично я - да. Если на базе жить, то вообще без проблем. С семьей на 30 тысяч - нет", - цитирует Кругового "Матч ТВ".
Левый крайний защитник Данил Круговой перешел в ЦСКА летом этого года в качестве свободного агента из "Зенита". За московских "армейцев" 26-летний футболист провел 24 матча в чемпионате и Кубке России, забил три мяча и сделал шесть результативных передач на партнеров. Контракт Кругового с красно-синими рассчитан до июня 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной России в 3 миллиона евро.
"Вообще без проблем". Круговой смог бы прожить в Москве на 30 тысяч рублей
Защитник ЦСКА Данил Круговой уверен, что прожил бы в Москве на зарплату 30 тысяч рублей в месяц.
Фото: ПФК ЦСКА