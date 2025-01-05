Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
2 - 2 2 2
ИпсвичЗавершен
Ливерпуль
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монца
1 - 2 1 2
КальяриЗавершен
Лечче
0 - 0 0 0
ДженоаЗавершен
Торино
20:00
ПармаНе начат
Рома
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Анже
2 - 0 2 0
БрестЗавершен
Ланс
0 - 1 0 1
ТулузаЗавершен
Страсбург
3 - 1 3 1
ОсерЗавершен
Марсель
22:45
ГаврНе начат

Суперкубок Франции

ПСЖ
0 - 0 0 0
Монако1 тайм

Непомнящий: Соболеву надо начать приносить пользу, выходя на замену

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий выразил мнение, что 27-летнему нападающему Александру Соболеву будет сложно занять позицию основного форварда в «Зените».
Фото: ФК "Зенит"
«Соболеву будет очень сложно стать основным форвардом «Зенита». Только если кто-то из нынешних нападающих покинет команду в зимнее трансферное окно, тогда шансы есть. Сначала Соболеву надо начать приносить пользу, выходя на замену. В первой половине сезона и этого нет», — цитирует Непомнящего "РБ Спорт".

Напомним, что Александр Соболев перешел в «Зенит» в конце летнего трансферного окна за 10 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до конца июня 2027 года.

В Российской Премьер-Лиге Соболев провел 11 матчей за «Зенит», не отметившись ни одним результативным действием. Однако в 5 матчах Кубка России он смог забить два гола и отдать один ассист.

Среди нападающих «Зенита» Александр имеет наименьший показатель проведенных минут за петербургский клуб — 680. Лучший результат по этому показателю принадлежит колумбийскому нападающему Маттео Кассьеру — 1619 минут. В настоящее время Александр является третьим выбором для Сергея Семака на позицию центрального нападающего, после Маттео Кассьеры и Лусиано Гонду.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится