«Соболеву будет очень сложно стать основным форвардом «Зенита». Только если кто-то из нынешних нападающих покинет команду в зимнее трансферное окно, тогда шансы есть. Сначала Соболеву надо начать приносить пользу, выходя на замену. В первой половине сезона и этого нет», — цитирует Непомнящего "РБ Спорт".
Напомним, что Александр Соболев перешел в «Зенит» в конце летнего трансферного окна за 10 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до конца июня 2027 года.
В Российской Премьер-Лиге Соболев провел 11 матчей за «Зенит», не отметившись ни одним результативным действием. Однако в 5 матчах Кубка России он смог забить два гола и отдать один ассист.
Среди нападающих «Зенита» Александр имеет наименьший показатель проведенных минут за петербургский клуб — 680. Лучший результат по этому показателю принадлежит колумбийскому нападающему Маттео Кассьеру — 1619 минут. В настоящее время Александр является третьим выбором для Сергея Семака на позицию центрального нападающего, после Маттео Кассьеры и Лусиано Гонду.
Непомнящий: Соболеву надо начать приносить пользу, выходя на замену
Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий выразил мнение, что 27-летнему нападающему Александру Соболеву будет сложно занять позицию основного форварда в «Зените».
Фото: ФК "Зенит"