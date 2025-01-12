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Защитник ЦСКА Круговой: разговоров с Николичем, что зимой ЦСКА должен перестроиться, не было

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался о возможной перестройке команды.
Фото: ПФК ЦСКА
"Разговоров с Николичем, что зимой ЦСКА должен перестроиться, не было. Мы после последней игры все попрощались и уехали отдыхать. Ещё не собирались. У нас первый день — это 13 число", - цитирует Кругового "Чемпионат".

В текущем сезоне Данил Круговой провел за московский ЦСКА во всех турнирах 24 матча и отметился 1-м забитым мячом и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего защитника в 3 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 31-м набранным очком. В 19-м туре чемпионата России "армейцы" сыграют на выезде с петербургским "Зенитом", который занимает второе место в таблице. Команда Марко Николича сыграет с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

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