"Будет рассказывать, что играл против меня". Сафонов - об авторе гола Никарагуа

Вратарь сборной России Матвей Сафонов поделился мыслями после товарищеской игры с Никарагуа.
Фото: сборная России
"Я видел слова игрока сборной Никарагуа, что будет рассказывать, что против меня играл. Думаю, что тот, кто забил, тоже будет рассказывать", - передает слова Сафонова "Чемпионат".

Сегодня, 27 марта, состоялся товарищеский матч сборных России и Никарагуа. Игра проходила в Краснодаре и завершилась уверенной победой российской национальной команды со счетом 3:1.

Напомним, гости отличились на 16-й минуте встречи после дальнего удара Оскара Асеведо. Этот пропущенный мяч стал пятым подряд для вратаря сборной России и "ПСЖ" Матвея Сафонова.

