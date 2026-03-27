"Будет рассказывать, что играл против меня". Сафонов - об авторе гола Никарагуа

"Я видел слова игрока сборной Никарагуа, что будет рассказывать, что против меня играл. Думаю, что тот, кто забил, тоже будет рассказывать", - передает слова Сафонова "Чемпионат".
Сегодня, 27 марта, состоялся товарищеский матч сборных России и Никарагуа. Игра проходила в Краснодаре и завершилась уверенной победой российской национальной команды со счетом 3:1.
Напомним, гости отличились на 16-й минуте встречи после дальнего удара Оскара Асеведо. Этот пропущенный мяч стал пятым подряд для вратаря сборной России и "ПСЖ" Матвея Сафонова.