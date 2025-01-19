"Вопрос к нему лично: как он потерял место, где не доработал свои моменты. Переход в "Динамо" - не лучший для него вариант, надо бороться за место в основе здесь, в "Спартаке", и проявить свои лучшие качества. Его позиция подходит под схему, он может играть крайнего атакующего защитника. Он соответствует уровню, есть хорошие данные, он физически силен, мобилен. Все зависит от него", - приводит слова Гладилина "Советский спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич не доволен небольшим игровым временем в клубе и готов во время трансферного окна сменить команду. В то же время сообщалось о наличии у московского "Динамо" заинтересованности в услугах этого футболиста.
Хлусевич выступает за "Спартак" с января 2022 годе. Его действующий контракт с красно-белыми рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 4 млн евро.
"Все зависит от него". Гладилин оценил возможный переход Хлусевича из "Спартака" в "Динамо"
Бывший игрок московского "Спартака" Валерий Гладилин поделился своим мнением о возможном переходе в московское "Динамо" защитника красно-белых Даниила Хлусевича.
Фото: ФК "Спартак"