Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
17:00
ТоттенхэмНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
БрайтонНе начат
Ноттингем Форест
17:00
СаутгемптонНе начат
Ипсвич
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
16:00
АтлетикНе начат
Реал Мадрид
18:15
Лас-ПальмасНе начат
Осасуна
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Валенсия
20:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
14:30
ТориноНе начат
Кальяри
17:00
ЛеччеНе начат
Парма
17:00
ВенецияНе начат
Верона
20:00
ЛациоНе начат
Интер
22:45
ЭмполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
МайнцНе начат
Вердер
19:30
АугсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сент-Этьен
17:00
НантНе начат
Анже
19:15
ОсерНе начат
Реймс
19:15
ГаврНе начат
Марсель
22:45
СтрасбургНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
15:15
РодинаНе начат
Нижний Новгород
16:30
Раднички 1923Не начат
ЦСКА
16:30
АГМКНе начат
Оренбург
17:00
ЧелябинскНе начат

"Все зависит от него". Гладилин оценил возможный переход Хлусевича из "Спартака" в "Динамо"

Бывший игрок московского "Спартака" Валерий Гладилин поделился своим мнением о возможном переходе в московское "Динамо" защитника красно-белых Даниила Хлусевича.
Фото: ФК "Спартак"
"Вопрос к нему лично: как он потерял место, где не доработал свои моменты. Переход в "Динамо" - не лучший для него вариант, надо бороться за место в основе здесь, в "Спартаке", и проявить свои лучшие качества. Его позиция подходит под схему, он может играть крайнего атакующего защитника. Он соответствует уровню, есть хорошие данные, он физически силен, мобилен. Все зависит от него", - приводит слова Гладилина "Советский спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич не доволен небольшим игровым временем в клубе и готов во время трансферного окна сменить команду. В то же время сообщалось о наличии у московского "Динамо" заинтересованности в услугах этого футболиста.

Хлусевич выступает за "Спартак" с января 2022 годе. Его действующий контракт с красно-белыми рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 4 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится