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Франко Камоцци: трансфер Илича станет успехом для "Спартака"

Франко Камоцци, бывший помощник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировал возможный переход хавбека итальянского "Торино" Ивана Илича в московский клуб.
Фото: IMAGO
"Думаю, адаптация Илича в "Спартаке" не займет много времени. Если трансфер состоится, то это будет успех для "Спартака". Илич способен помочь красно-белым в борьбе за чемпионство, у него есть опыт игры против соперников высокого уровня", - приводит слова Камоцци "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" близок к приобретению полузащитника итальянского "Торино" и сборной Сербии Ивана Илича. В случае достижения договорённости личный контракт 23-летнего футболиста с красно-белыми будет подписан на срок четыре года.

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