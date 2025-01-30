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Деменко: травма Караваева - потеря для "Зенита". Возможно, купят кого-то на замену

Экс-игрок "Зенита" Максим Деменко высказался о травме правого защитника сине-бело-голубых Вячеслава Караваева.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Травма Караваева, конечно, станет потерей. Пусть он и не всегда выходил в основном составе, но все равно считался важным футболистом для "Зенита". Посмотрим, как выйдет из этой ситуации тренерский штаб. Нельзя исключать, что купят кого-то на замену, как и нельзя исключать, что обойдутся своими силами", - поделился Деменко.

Ранее пресс-служба "Зенита" официально подтвердила, что Вячеслав Караваев пропустит оставшуюся часть сезона. У игрока был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия, ему была проведена операция. После травмы Караваева в СМИ появилась информация об интересе "Зенита" к крайнему защитнику "Локомотиву" Александру Сильянову.

Сам Сильянов, как сообщается, заинтересован в переходе в "Зенит". Сумма трансфера может составить 6-10 миллионов евро.

Источник: "РБ Спорт"

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