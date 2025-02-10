«Верны ли сообщения о возможной аренде Мимовича в «Зенит»? У меня нет такой информации. Со мной никто не связывался. Могу сказать точно, что Мимович сейчас находится в Стамбуле, а я в Белграде», — заявил агент «СЭ».
Ранее журналист Эртан Сюзгун сообщил, что правым защитником «Фенербахче» интересуется один из российских клубов, но его название не уточнялось.
Однако «Зенит» активно ищет усиление на позицию правого защитника, так как в команде больше нет здоровых игроков на эту позицию.
Во время зимних сборов Вячеслав Караваев получил травму ахилла и выбыл из строя на длительный срок. Кроме того, в начале сезона Сергей Волков также столкнулся с серьёзным повреждением — разрывом крестообразных связок.
Агент Мимовича рассказал, какой информацией он владеет о возможной аренде защитника в "Зенит"
Агент защитника «Фенербахче» Огнена Мимовича Зоран Павлович опроверг слухи о возможной аренде футболиста в «Зенит» до конца сезона.
Фото: ФК "Фенербахче"