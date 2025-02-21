«В настоящий момент остается ряд технических нюансов оформления регистрационных действий, которые клубы решают совместно с РПЛ и РФС», — сообщает пресс-служба «Зенита».
Саша Зделар в текущем сезоне сыграл 21 матч за ЦСКА во всех турнирах, сделав 1 результативную передачу.
Трансферное окно в Российской Премьер-Лиге закрылось в полночь с 20 на 21 февраля.
После 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. ЦСКА располагается на шестой позиции с 31 очками.
"Зенит" — о переходе Зделара: остаются технические нюансы оформления
Пресс-служба «Зенита» заявила, что новичок клуба Саша Зделар пока что не зарегистрирован для участия в РПЛ.
Фото: ФК ЦСКА