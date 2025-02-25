"Динамо" провело нормальную селекционную работу зимой. Оценивать будем не по количеству, а по качеству. Можно весь состав поменять и ничего не выиграть от этого. Бывает так, что и одного игрока достаточно, когда команда преображается. Время покажет, подойдут новички под философию Лички или нет. Мне кажется, Глебов впишется идеально. Он подходит для бело-голубых", - приводит слова Точилина Legalbet.
20 февраля московское "Динамо" заявило, что заключило долгосрочное соглашение с опорным полузащитником сборной России Данилом Глебовым. По распространенной в СМИ информации, сумма компенсации за переход этого футболиста из клуба "Ростов" составила 7 миллионов евро. Кроме того, предусмотрены бонусные выплаты в размере 1 миллиона евро. Заключенный контракт рассчитан на срок до 31 декабря 2029 года.
Точилин: Глебов идеально впишется - он подходит "Динамо"
Бывший главный тренер "Сочи" Александр Точилин поделился своим мнением о работе московского "Динамо" на трансферном рынке зимой 2025 года.
Фото: ФК "Динамо" Москва