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Егор Голенков может уйти из "Ростова" летом

По информации СМИ, нападающий футбольного клуба "Ростов" Егор Голенков может покинуть команду во время летнего трансферного окна.
Фото: ФК "Ростов"
Сообщается, что футболист готов рассмотреть предложения из Европы.

В текущем сезоне Егор Голенков принял участие в 20 официальных матчах, в которых забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.

Действующее соглашение между нападающим и футбольным клубом рассчитано на срок до 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего форварда в 2,8 млн евро.

Источник: "Спорт День за Днем"

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