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Непомнящий: прозвище "дельфин" будет сопровождать Соболева всегда, это его беда

Футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился своим мнением об игре нападающего петербургского "Зенита" Александра Соболева в матче 19-го тура РПЛ сезона-2024/25 с ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
"Две попытки Соболева заработать пенальти в концовке матча с ЦСКА? Мне кажется, это прозвище "дельфин" будет сопровождать Соболева всегда, как шлейф. Возможно, он даже не хочет этого, но не успевает сообразить, что делать, вместо того, чтобы попытаться сохранить мяч и не делать нелепостей. Это его беда", - приводит слова Непомнящего Metaratings.

Петербургский "Зенит" и московский ЦСКА сыграли друг с другом 1 марта в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась нулевой ничьей. Благодаря этому результату "Зенит" набрал 40 очков, а ЦСКА - 32 очка.

Нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев не попал в стартовый состав команды, вышел на замену на 75-й минуте и результативными действиями не отметился.

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