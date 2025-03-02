Непомнящий: прозвище "дельфин" будет сопровождать Соболева всегда, это его беда

"Две попытки Соболева заработать пенальти в концовке матча с ЦСКА? Мне кажется, это прозвище "дельфин" будет сопровождать Соболева всегда, как шлейф. Возможно, он даже не хочет этого, но не успевает сообразить, что делать, вместо того, чтобы попытаться сохранить мяч и не делать нелепостей. Это его беда", - приводит слова Непомнящего Metaratings.
Петербургский "Зенит" и московский ЦСКА сыграли друг с другом 1 марта в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась нулевой ничьей. Благодаря этому результату "Зенит" набрал 40 очков, а ЦСКА - 32 очка.
Нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев не попал в стартовый состав команды, вышел на замену на 75-й минуте и результативными действиями не отметился.