"После работы в "Родине" предложения периодически возникали в частности из Казахстана и Узбекистана, при этом, продолжение своей профессиональной карьеры вижу в клубах которые преследуют исключительно глобальные задачи, нежели локальные", - приводит слова Газзаева "Спорт День за Днем".
Последним местом работы Владимира Газзаева была московская "Родина", которая в настоящее время принимает участие в Первой лиге - он занимал должность главного тренера команды с 12 июня до 4 сентября 2024 года. Кроме того, в карьере 44-летнего специалиста были такие клубы, как владикавказская "Алания", краснодарский "Урожай", казахстанские "Актобе", "Тобол" и "Туран", а также грузинский "Рустави".
Газзаев высказался о продолжении своей тренерской карьеры
Бывший главный тренер владикавказской "Алании" Владимир Газзаев высказался о своём профессиональном будущем.
Фото: ФК "Родина"