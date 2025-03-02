Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
АкронЗавершен
Зенит
0 - 0 0 0
ЦСКАЗавершен
Ахмат
2 - 1 2 1
РубинЗавершен
Краснодар
1 - 1 1 1
Крылья СоветовЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
1 - 0 1 0
АланияЗавершен
Черноморец
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен
КАМАЗ
2 - 1 2 1
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
2 - 2 2 2
СельтаЗавершен
Райо Вальекано
1 - 1 1 1
СевильяЗавершен
Бетис
2 - 1 2 1
Реал МадридЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аталанта
0 - 0 0 0
ВенецияЗавершен
Наполи
1 - 1 1 1
ИнтерЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
0 - 2 0 2
Боруссия ДЗавершен
Вердер
1 - 2 1 2
ВольфсбургЗавершен
РБ Лейпциг
1 - 2 1 2
МайнцЗавершен
Хайденхайм
0 - 3 0 3
Боруссия МЗавершен
Бохум
0 - 1 0 1
ХоффенхаймЗавершен
Айнтрахт
1 - 4 1 4
БайерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сент-Этьен
1 - 3 1 3
НиццаЗавершен
Ланс
3 - 4 3 4
ГаврЗавершен

Кубок Англии

Новости
Кристал Пэлас
3 - 1 3 1
МиллуоллЗавершен
Престон Норт Энд
3 - 0 3 0
БернлиЗавершен
Борнмут
1 - 1 (П 5 - 4) 1 154
ВулверхэмптонЗавершен
Манчестер Сити
3 - 1 3 1
Плимут АргайлЗавершен

Газзаев высказался о продолжении своей тренерской карьеры

Бывший главный тренер владикавказской "Алании" Владимир Газзаев высказался о своём профессиональном будущем.
Фото: ФК "Родина"
"После работы в "Родине" предложения периодически возникали в частности из Казахстана и Узбекистана, при этом, продолжение своей профессиональной карьеры вижу в клубах которые преследуют исключительно глобальные задачи, нежели локальные", - приводит слова Газзаева "Спорт День за Днем".

Последним местом работы Владимира Газзаева была московская "Родина", которая в настоящее время принимает участие в Первой лиге - он занимал должность главного тренера команды с 12 июня до 4 сентября 2024 года. Кроме того, в карьере 44-летнего специалиста были такие клубы, как владикавказская "Алания", краснодарский "Урожай", казахстанские "Актобе", "Тобол" и "Туран", а также грузинский "Рустави".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится