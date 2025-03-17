Медведев: если бы с нашим VAR выставлялись космические ракеты, ни один спутник не долетел до орбиты

"Насчёт судейства, хотя мы знаем, что этот разговор ни к чему не ведет, тем не менее: если бы с нашей системой VAR выставлялись космические ракеты-носители, то вряд ли бы хоть один спутник долетел до орбиты", - цитирует Медведева "РИА Новости".
Центральный матч минувшего 21-го тура российской Премьер-лиги между "Спартаком" и "Зенитом" состоялся в воскресенье, 16 марта. Встреча проходила на "Лукойл Арене" в Москве и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 2:1. Дубль на свой счет записал хавбек красно-белых Кристофер Мартинс, в составе гостей забитым мячом отметился вингер Луис Энрике.
По итогам тура команда Деяна Станковича набрала 43 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые с аналогичным количеством набранных баллов опустились на третью позицию, уступая москвичам по результату личных встреч. Первую строчку занимает "Краснодар", опережая преследователей на три очка.