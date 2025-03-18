"Буду следить за рекордом Дзюбы. Его вызов — отличная история, потому что на сегодняшний день он лучший нападающий в стране, если мы смотрим по забитым мячам. И матч с Гренадой позволяет его вызвать, даже если человек не подходит под философию сборной и является возрастным игроком, хотя берут молодых. В этом вижу только одни положительные моменты", — приводит слова Пименова "РБ Спорт".
36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба на прошлой неделе получил вызов в сборную России для участия в мартовского учебно-тренировочном сборе. Во время этого сбора национальная команда под руководством тренерского штаба во главе с Валерием Карпиным в Москве на стадионе "ВТБ Арена" проведет два товарищеских матча - 19 марта против сборной Гренады и 25 марта против сборной Замбии.
Следующий забитый гол в составе национальной команды сделает Артема Дзюбу лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу (в настоящее время он делит это звание с Александром Кержаковым).
Пименов: Дзюба не подходит под философию сборной
Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Руслан Пименов поделился своим мнением о вызове нападающего "Акрона" Артема Дзюбы в сборную России.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу