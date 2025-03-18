"Сейчас, наверное, любой скажет, что "Спартак" с этой игрой станет чемпионом. С другой стороны, команда один матч может показать фантастическую игру, а другой провалить. Но красно-белые показали хороший футбол, а в совокупности с явкой болельщиков это выглядело очень круто", - приводит слова Радимова "РБ Спорт".
После 21-го тура Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25 московский "Спартак" имеет в своем активе 43 очка, которые позволяют команде Деяна Станковича на данный момент занимать второе место в турнирной таблице. Отставание красно-белых от первого места, на котором сейчас находится футбольный клуб "Краснодар", составляет 3 очка. В то же время "Спартак" опережает "Зенит" за счёт дополнительного показателя - результатов личных встреч.
Напомним, в крайний раз "Спартак" становился чемпионом России в сезоне-2016/17.
Радимов: любой скажет, что "Спартак" с такой игрой станет чемпионом
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился своим мнением о перспективах московского "Спартака" в борьбе за чемпионство в РПЛ сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"