— Были новости во время вашей карьеры о предложениях из Англии. Почему не уехали?
— Да, говорили об АПЛ. Но у меня было четкое понимание, что туда не хочу, туда не поеду. Люблю нашу родину. Куда-то ехать, остаться без рыбалки, без друзей и родственников было невозможно, — заявил Быстров «РБ Спорт».
Владимир Быстров выступал за такие команды, как «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно». В составе «Зенита» он дважды становился чемпионом Российской Премьер-Лиги и выигрывал Кубок России. Вместе с «Тосно» Быстров также завоевал Кубок России.
За сборную России он провел 47 матчей, забив 4 гола и отдав 5 результативных передач.
Быстров объяснил, почему не поехал играть в Англию
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал о причинах, по которым не принял предложения из Английской Премьер-Лиги во время своей карьеры.
Фото: ФК "Зенит"