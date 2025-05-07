Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСЖ
22:00
АрсеналНе начат

Быстров объяснил, почему не поехал играть в Англию

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал о причинах, по которым не принял предложения из Английской Премьер-Лиги во время своей карьеры.
Фото: ФК "Зенит"
— Были новости во время вашей карьеры о предложениях из Англии. Почему не уехали?

— Да, говорили об АПЛ. Но у меня было четкое понимание, что туда не хочу, туда не поеду. Люблю нашу родину. Куда-то ехать, остаться без рыбалки, без друзей и родственников было невозможно, — заявил Быстров «РБ Спорт».

Владимир Быстров выступал за такие команды, как «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно». В составе «Зенита» он дважды становился чемпионом Российской Премьер-Лиги и выигрывал Кубок России. Вместе с «Тосно» Быстров также завоевал Кубок России.

За сборную России он провел 47 матчей, забив 4 гола и отдав 5 результативных передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 11
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится