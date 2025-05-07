"В конце этого сезона я объявляю о завершении карьеры. Оказалось, что закончить с футболом не так сложно, как кажется. Нужно только себя занять, что я и сделал", - сказал Шунин "Матч ТВ".
Шунин всю карьеру выступал за московское "Динамо", за которое провел 366 матчей. В составе бело-голубых вратарь выиграл первенство ФНЛ и трижды становился бронзовым призером чемпионата России. Голкипер входит в «Клуб Льва Яшина» со 125 "сухими" матчами.
Экс-вратарь "Динамо" Шунин объявил о завершении карьеры
Бывший вратарь московского "Динамо" Антон Шунин официально объявил о завершении профессиональной карьеры.
Фото: ФК "Динамо"