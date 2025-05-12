«Это большое событие, когда человек забивает четыре гола — не понаслышке могу сказать. Но один гол, если честно, с левейшего пенальти забит. В остальном — молодец. Реализовал моменты, хорошая левая нога. Предыдущую игру с «Зенитом» он пропускал и все говорили, что это большая потеря. Победа над «Ахматом» в драматичной концовке дала им позитивный толчок. Они и с «Зенитом» на выезде нормально выглядели — только в конце уступили. А сегодня прорвало так прорвало», — заявил Аршавин «Матч ТВ».
Нижегородский «Пари НН» 12 мая на своем поле в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 встречался с самарскими «Крыльями Советов». Матч завершился победой хозяев со счётом 5:2.
Хуан Боселли перешел в «Пари НН» летом 2023 года из «Жил Висенте» за 200 тысяч евро. С тех пор он сыграл 52 матча, забив 13 голов и отдав 4 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего уругвайского нападающего составляет 900 тысяч евро.
После 28 туров «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. До конца чемпионата осталось два тура.
Аршавин — о покере Боселли: большое событие, не понаслышке могу сказать
Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал выступление нападающего «Пари Нижний Новгород» Хуана Боселли, оформившего покер в матче 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Фото: ФК "Пари НН"