"В "Зените" перед сезоном было много изменений. Фактически не было подготовительного этапа. Но и перед второй частью сезона произошли изменения. Наверное, всё закономерно. Не справились так быстро с изменениями, как справлялись раньше", - сказал Сёмин "Чемпионату".
В четверг, 14 мая, "Зенит" вылетел из Кубка России, проиграв ЦСКА в финале Пути РПЛ в двухматчевом противостоянии. В чемпионате Премьер-Лиги петербуржцы занимают второе место, отставая от лидирующего "Краснодара" на один балл за два тура до конца сезона.
Семин объяснил, почему "Зенит" выступает нестабильно в нынешнем сезоне
Российский тренер Юрий Семин прокомментировал нестабильное выступление "Зенита" в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"