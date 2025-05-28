"Я считаю, что по уровню команда точно не заслуживала вылета, это 100 процентов. Так получалось, что ключевые ошибки судьи делали именно против нас. Думаю, мы очков 8-10 недобрали из-за каких-то решений судей", - сказал Калинин "РБ Спорт".
"Факел" занял последнее 16-е место в Российской Премьер-Лиге по итогам прошедшего сезона. Воронежцы набрали 18 очков, одержав две победы в 30 турах чемпионата. Следующий сезон команда проведет в Первой Лиге.
Калинин: "Факел" из-за судейских решений недобрал 8-10 очков
Защитник "Факела" Игорь Калинин считает, что воронежская команда не заслужила вылет в Первую Лигу.
Фото: ФК "Факел"