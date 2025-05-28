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Калинин: "Факел" из-за судейских решений недобрал 8-10 очков

Защитник "Факела" Игорь Калинин считает, что воронежская команда не заслужила вылет в Первую Лигу.
Фото: ФК "Факел"
"Я считаю, что по уровню команда точно не заслуживала вылета, это 100 процентов. Так получалось, что ключевые ошибки судьи делали именно против нас. Думаю, мы очков 8-10 недобрали из-за каких-то решений судей", - сказал Калинин "РБ Спорт".

"Факел" занял последнее 16-е место в Российской Премьер-Лиге по итогам прошедшего сезона. Воронежцы набрали 18 очков, одержав две победы в 30 турах чемпионата. Следующий сезон команда проведет в Первой Лиге.

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