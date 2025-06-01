- Я считаю, что Сафонов должен постараться привезти кубок Лиги Чемпионов в Россию, как когда?то Яя Туре у меня летал с трофеем на родину. Хотя, наверное, сейчас могут и не допустить того, чтобы привезти кубок в Россию, - сказал Селюк "Матч ТВ".
Вчера, 31 мая "ПСЖ" одержал победу в Лиге Чемпионов, разгромив "Интер" со счетом 5:0. Это первая победа парижан в своей истории в этом турнире. Матвей Сафонов на поле не появился. Всего Сафонов принял участие в 17 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах, пропустив 13 голов и проведя семь "сухих" матчей.
Селюк: Сафонов должен постараться привезти кубок Лиги Чемпионов в Россию
Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что вратарю Матвею Сафонову следует по возможности привезти трофей Лиги Чемпионов в Россию.
Фото: Global look press