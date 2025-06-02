«Далер Кузяев со стопроцентной вероятностью покинет «Гавр» этим летом — продлевать контракт клуб не собирается. У россиянина было общение с «Зенитом», обсуждали потенциальное возвращение в Санкт-Петербург, но конкретики и переговоров по условиям не было. Сам Далер хочет остаться в Европе. Его представители активно работают над вариантом с трудоустройством в середняк из Ла Лиги, Лиги 1 или Бундеслиги», — заявил источник Sport24.
Кузяев перешел в «Гавр» летом 2023 года из «Зенита» на правах свободного агента. За французский клуб он провел 46 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Текущая рыночная стоимость 32-летнего полузащитника составляет 5 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Стоит отметить, что с января 2025 года Кузяев на поле не появлялся. Сначала это было обусловлено травмой берцовой кости, однако после выздоровления россиянин так и не смог попасть в состав «Гавра».
Источник: Кузяев покинет "Гавр", но остается нацеленным на продолжение карьеры в Европе
Российский полузащитник Далер Кузяев покинет французский «Гавр» по окончании сезона.
Фото: IMAGO