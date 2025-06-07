Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Босния и Герцеговина
16:00
Сан-МариноНе начат
Андорра
19:00
АнглияНе начат
Албания
21:45
СербияНе начат
Финляндия
21:45
НидерландыНе начат
Австрия
21:45
РумынияНе начат
Мальта
21:45
ЛитваНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Латвия
16:00
АзербайджанНе начат
Дания
20:00
Северная ИрландияНе начат
Греция
21:45
СловакияНе начат

Карпин — о матче с Нигерией: это был сильнейший вариант сборной среди доступных игроков

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после ничейного матча с Нигерией (1:1) заявил, что использовал в стартовом составе сильнейших из доступных футболистов.

Фото: РФС
— По уровню Камерун и Нигерия намного выше той же Замбии или Кении. Они намного сильнее, и в рейтинге ФИФА это отражается. Сравнивать их нельзя, это атлетичные, сильные команды.

— Это был сильнейший вариант сборной на данный момент?

— Среди тех, кто доступен, — да. Понятно, что Головин, Дивеев, Обляков недоступны, — цитирует Карпина «Матч ТВ».

6 июня сборная России в «Лужниках» сыграла вничью с национальной командой Нигерии в товарищеском матче со счетом 1:1. Команда Валерия Карпина открыла счет в первом тайме благодаря автоголу Семи Аджайи, однако гости смогли сравнять счет — на 71-й минуте встречи Матвей Сафонов отдал передачу, которую перехватил Толуваласе Арокодаре — нападающий нигерийцев отправил мяч в сетку и установил итоговый счет на табло.

Напомним, что до этой встречи национальная команда России одержала восемь сухих побед кряду. В последний раз сборная России пропускала гол в 2023 году в товарищеском матче с Кенией, который завершился со счетом 2:2.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится