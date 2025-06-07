— По уровню Камерун и Нигерия намного выше той же Замбии или Кении. Они намного сильнее, и в рейтинге ФИФА это отражается. Сравнивать их нельзя, это атлетичные, сильные команды.
— Это был сильнейший вариант сборной на данный момент?
— Среди тех, кто доступен, — да. Понятно, что Головин, Дивеев, Обляков недоступны, — цитирует Карпина «Матч ТВ».
6 июня сборная России в «Лужниках» сыграла вничью с национальной командой Нигерии в товарищеском матче со счетом 1:1. Команда Валерия Карпина открыла счет в первом тайме благодаря автоголу Семи Аджайи, однако гости смогли сравнять счет — на 71-й минуте встречи Матвей Сафонов отдал передачу, которую перехватил Толуваласе Арокодаре — нападающий нигерийцев отправил мяч в сетку и установил итоговый счет на табло.
Напомним, что до этой встречи национальная команда России одержала восемь сухих побед кряду. В последний раз сборная России пропускала гол в 2023 году в товарищеском матче с Кенией, который завершился со счетом 2:2.
Карпин — о матче с Нигерией: это был сильнейший вариант сборной среди доступных игроков
Главный тренер сборной России Валерий Карпин после ничейного матча с Нигерией (1:1) заявил, что использовал в стартовом составе сильнейших из доступных футболистов.
Фото: РФС