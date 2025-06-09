"Не хочу говорить об этом уходе. Уход Николича не станет никакой потерей, ЦСКА будет идти своим ходом", - приводит слова Семина "Советский Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер ЦСКА Марко Николич в ближайшее время уйдет в греческий АЕК, где займет аналогичную должность. Сообщалось, что у сербского специалиста конфликт с Евгением Шевелевым - заместителем генерального директора клуба по спортивным вопросам.
"Это не станет потерей для ЦСКА". Семин - о возможном уходе Марко Николича
Российский тренер Юрий Семин высказался о возможном уходе Марко Николича из ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА