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"Это не станет потерей для ЦСКА". Семин - о возможном уходе Марко Николича

Российский тренер Юрий Семин высказался о возможном уходе Марко Николича из ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Не хочу говорить об этом уходе. Уход Николича не станет никакой потерей, ЦСКА будет идти своим ходом", - приводит слова Семина "Советский Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер ЦСКА Марко Николич в ближайшее время уйдет в греческий АЕК, где займет аналогичную должность. Сообщалось, что у сербского специалиста конфликт с Евгением Шевелевым - заместителем генерального директора клуба по спортивным вопросам.

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