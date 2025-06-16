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Игнашевич оценил работу Николича во главе ЦСКА

Экс-защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич оценил работу бывшего главного тренера "армейского" клуба Марко Николича.
Фото: ПФК ЦСКА
"Бронзовые медали – хороший результат в первом сезоне тренера. Смущает меня только то, что Марко ещё летом не перешёл на ту схему, которую считал более эффективной. Николич модернизировал прежнюю 3-4-3, а потом не от хорошей жизни перешёл на 4-4-2 с "ромбом" в центре поля. Кажется, что место в призовой тройке – это максимум по итогам сезона", - приводит слова Игнашевича "Советский спорт".

Марко Николич занимал пост главного тренера московского ЦСКА с июня 2024 года до июня 2025 года. За это время "армейцы" под руководством сербского специалиста завоевали бронзовые медали чемпионата России, а также стали обладателями Кубка России.

После завершения сезона-2024/25 тренер выкупил у российского клуба свой контракт, рассчитанный на срок до лета 2026 года, за 600 тысяч евро. Через несколько дней Николич был назначен на пост главного тренера греческое АЕКа.

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