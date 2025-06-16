"Бронзовые медали – хороший результат в первом сезоне тренера. Смущает меня только то, что Марко ещё летом не перешёл на ту схему, которую считал более эффективной. Николич модернизировал прежнюю 3-4-3, а потом не от хорошей жизни перешёл на 4-4-2 с "ромбом" в центре поля. Кажется, что место в призовой тройке – это максимум по итогам сезона", - приводит слова Игнашевича "Советский спорт".
Марко Николич занимал пост главного тренера московского ЦСКА с июня 2024 года до июня 2025 года. За это время "армейцы" под руководством сербского специалиста завоевали бронзовые медали чемпионата России, а также стали обладателями Кубка России.
После завершения сезона-2024/25 тренер выкупил у российского клуба свой контракт, рассчитанный на срок до лета 2026 года, за 600 тысяч евро. Через несколько дней Николич был назначен на пост главного тренера греческое АЕКа.
Игнашевич оценил работу Николича во главе ЦСКА
Экс-защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич оценил работу бывшего главного тренера "армейского" клуба Марко Николича.
Фото: ПФК ЦСКА