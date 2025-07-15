- Это удивительно просто. Это нельзя делать. Ребята просто двигаться перестанут. Я не могу поверить даже в такое. Такого не бывает просто. А чем же питаться, рыбой, что-ли? Для южноамериканского футболиста, может, нормально, но для русского человека это не подходит, - передаёт слова Пономарёва "СЭ".
Ранее атакующий полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов, отвечая на вопрос о нововведениях при новом тренерском штабе в эфире телеканала "Матч ТВ", рассказал о появившемся запрете на употребление футболистами мяса.
В июне 2025 года новым главным тренером ЦСКА стал 49-летний швейцарец Фабио Челестини.
"Это нельзя делать!" Пономарёв раскритиковал запрет на употребление мяса игроками ЦСКА
Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал информацию о запрете со стороны нового тренерского штаба "армейцев" на употребление футболистами мяса.
Фото: РИА Новости