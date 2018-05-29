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Все стадионы ЧМ-2018 в FIFA - огонь
Разработчики FIFA 18 представили специальное дополнение к Чемпионату мира-2018. В нем официально доступны все российские стадионы, которые будут задействованы в турнире.
Помимо всех 12 арен, в дополнении также появились тренеры сборных, например, Станислав Черчесов, и обновленные лица игроков. Самые похожие из россиян: Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев.
Стадионы воссозданы только изнутри, но, тем не менее, выглядят очень круто.
"Лужники", Москва
"Самара Арена"
"Фишт", Сочи
"Волгоград Арена"
"Казань Арена"
"Стадион Калининград"
"Стадион Санкт-Петербург"
"Стадион Нижний Новгород"
"Спартак", Москва
"Екатеринбург Арена"
"Ростов Арена"
"Мордовия Арена", Саранск
А вот как-то так, в представлении создателей, будут выглядеть "Лужники" 15 июля.
Петр Мельников, Rusfootball.info
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