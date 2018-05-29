Все стадионы ЧМ-2018 в FIFA - огонь

Разработчики FIFA 18 представили специальное дополнение к Чемпионату мира-2018. В нем официально доступны все российские стадионы, которые будут задействованы в турнире.Помимо всех 12 арен, в дополнении также появились тренеры сборных, например, Станислав Черчесов, и обновленные лица игроков. Самые похожие из россиян: Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев.Стадионы воссозданы только изнутри, но, тем не менее, выглядят очень круто.А вот как-то так, в представлении создателей, будут выглядеть "Лужники" 15 июля.