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Все стадионы ЧМ-2018 в FIFA - огонь



Разработчики FIFA 18 представили специальное дополнение к Чемпионату мира-2018. В нем официально доступны все российские стадионы, которые будут задействованы в турнире.

Помимо всех 12 арен, в дополнении также появились тренеры сборных, например, Станислав Черчесов, и обновленные лица игроков. Самые похожие из россиян: Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев.





Стадионы воссозданы только изнутри, но, тем не менее, выглядят очень круто.

"Лужники", Москва





"Самара Арена"





"Фишт", Сочи





"Волгоград Арена"





"Казань Арена"





"Стадион Калининград"





"Стадион Санкт-Петербург"





"Стадион Нижний Новгород"





"Спартак", Москва





"Екатеринбург Арена"





"Ростов Арена"





"Мордовия Арена", Саранск





А вот как-то так, в представлении создателей, будут выглядеть "Лужники" 15 июля.





Петр Мельников, Rusfootball.info
Теги: FIFA Черчесов Сборная России Акинфеев Дзагоев Чемпионат Мира
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