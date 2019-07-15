Может, VAR? Арбитры РПЛ подпортили футбол на этих выходных

Даёшь ВАР! И ещё интересно, откуда Москалев насчитал 7 минут? Ну да, Сочи потягивали время, но не на 7 минут же. — Георгий Черданцев (@cherdantsev) July 13, 2019

Ну что ж, ??? с заслуженной победой. Очки не пахнут (с) pic.twitter.com/xy4NdwTAZq — Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) July 13, 2019

Хотя помогут ли видеоповторы? За один только первый тур два гола, забитые московскими командами, не нужно было засчитывать. И ошибки допускались не только в динамике.Первый тур получился классным. Новички премьер-лиги дали бой нашим грандам, ЦСКА и «Краснодар» оступились и не сказать, что не по делу, а тот же «Рубин», который хоронили все, кому было не лень, не только не дал победить «Локо» на его территории, но и показал отличный футбол.Но бочка мёда оказалась с характерным и, увы, несколько нам знакомым привкусом дёгтя. Снова больше говорили не о том, насколько здорово держался в гостях у «Спартака» «Сочи», не выпускавший «красно-белых» с их половины поля на протяжении первого тайма, а о работе арбитра Москалёва.Он принимал совсем странные решения, причём не только в конце матча, когда забивал Жиго, но и по ходу игры. Например, игра двумя ногами сзади Рассказова внутри штрафной москвичей в идущего на добивание футболиста «Сочи». Москалёв только развёл руки в стороны.- В первом тайме в штрафной площади «Спартака» защитник опаздывает к мячу, прыгает и, не касаясь мяча, сбивает оппонента с ног. Арбитр находится на хорошей позиции. У него хороший обзор.Но даже нет фола. А ведь в середине поля за это наверняка бы, как минимум, дал штрафной, - комментировал эпизод бывший судья Сергей Хусаинов.Но самое значимое случилось в конце. Во-первых, Москалёв откуда-то достал семь компенсированных минут – ситуация уникальная для рядового матча. Игроки «Сочи» действительно потягивали время, но больше четырёх, очевидно, добавлять было нельзя. Им просто было неоткуда взяться.Уже после завершения тура появился интересный рассказ Дмитрия Полоза, выступающего теперь за «Сочи», про судью Москалёва:- В концовке были какие-то непонятные нарушения и решения судей. Когда на Маргасове фолят и рефери не спешит раздавать очевидные желтые карточки, мне это непонятно. Ко второму тайму добавили семь минут. Хотя по факту должно было быть добавлено три-четыре.Плюс судья во время матча все время бегал и кричал нашей команде: «Это вам Премьер-лига, а не ФНЛ». Просто смешно. На мой взгляд, это непрофессионально. Наши пацаны просто были в шоке от арбитра. Пусть с рефери разбираются те, кто должен.— Нет, мне он говорил так: «Ты-то поигравший, но своим ребятам скажи…» Но мне такое не понравилось, - приводят слова игрока «Известия».А на последних минутах Москалёв засчитал гол в исполнении Жиго. Тут без комментариевВчера новый повод для сомнений в качестве работы руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова подкинул арбитр Михаил Вилков.По поводу спорного пенальти, назначенного на Жемалетдинове, спорить смысла нет. Довольно тяжело даже с тридцатого повтора определить, где именно началось нарушение, где оно закончилось – вне штрафной или уже внутри неё.Но вот сомнений по поводу забитого мяча Миранчуком - какие здесь сомнения? Этот гол нельзя было засчитывать. По новым правилам нельзя стоять рядом со стенкой обороняющейся команды. Мало того, что свою стенку игроки «Локо» поставили вплотную, так Александр Коломейцев попытался смять чужие построения. На повторе это хорошо видно.



Снова ошибка в пользу московской команды. Совпадение?.. Да конечно это совпадение!



И, конечно, опять бурные реакции в социальных сетях



Мда. Гол Миранчука, который прямо запрещен новыми правилами в части постановки стенки.

Судья уровня Вилкова не выучил к сезону уроки.

Это позорно. — Василий Уткин (@radioutkin) July 15, 2019

Видеоповторы многим кажутся чудесной панацеей. На самом деле, конечно, нет.Тот же момент со стенкой, которую не защитил Вилков, происходил не в динамике. Судье надо было лишь знать новые правила. Здесь нельзя было, например, не успеть к эпизоду. Если только Вилков не бегал, пока москвичи готовились пробивать штрафной, в KFC, который находится рядом со стадионом в Черкизово.Так что в данном случае вряд ли бы помог и VAR. Но всё-таки когда он будет?РПЛ пока не может найти подрядчика, который будет отвечать за функционирование VAR-центров, передачу ТВ-сигнала видеосудьям, коммуникацию между судьями. Лига выбирает между «Ростелекомом» и «Матч ТВ» и пока не может определиться. Известно, что у «Матча» выходит дороже.В любом случае ждать придётся ещё долго. Сергей Прядкин заявлял, что до конца года ждать VAR на всех матчах тура не стоит. Писали о том, что, возможно, придётся обходиться без видеоповторов до глубокой осени.Короче, запасаемся валерьянкой и терпим. Судя по первому туру, придётся понервничать.