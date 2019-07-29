Тиль очень хочет в «Спартак» и нужен Кононову. Но клубы пока не договорились

У «красно-белых» серьёзные проблемы, помочь в решении которых может голландский полузащитник. Он сам рвётся в Москву – и даже пошёл ради этого на конфликт с «АЗ».У «Спартака» всё плохо. В первом туре москвичи мучились против собранной на коленке команды «Сочи», часть игроков которой собралась за неделю до первого тура, но всё-таки добились победы благодаря Москалёву и Жиго. Через неделю был открытый «Ростов», ничья – и опять вопросы по судейству.В минувшую субботу не пришлось искать косвенных поводов для недовольства. Народная команда с треком влетела новичку премьер-лиги «Тамбову». Можно было бы посетовать на решения арбитра, только после двух первых туров делать это «красно-белым», наверное, не стоит. А то как-то неловко.Изначально было понятно, что оборона не будет козырем «Спартака» Кононова. Он и в прежних своих командах не умел и не особо хотел работать с защитниками, предпочитая игрока обороны с первым пасом, нежели с хорошим отбором. Но в Москве у него не получается и в нападении.За три матча «красно-белые» ни разу не забили с игры (дважды с углового и один раз с пенальти). С новым «Ростовом», который перешёл на дерзкую 4-3-3, у «Спартака» ещё получалось забираться в штрафную. С командами, обороняющимися низким блоком, команда Кононова лишь бесцельно топчется перед заключительной третью поля. Да, с «Тамбовом» были штанги и перекладины. Но каркас выручал парней Григоряна после ударов из-за пределов штрафной (Джано) и после стандартов (Джикия – штрафной, Жиго – угловой).Во многом сложности кроются и в кадровых потерях. Уехал уникальный Зе Луиш, а на его месте оказался мёртвый Понсе. Мелкадзе, несмотря на новый весенний контракт, остаётся Мелкадзе, а Луис Адриано предпочитает думать о своей русской подружке и быковать на соперников. Очевидно, проблема не только в Кононове. «Спартаку» нужно усиление.Впервые о полузащитнике «АЗ Алкмар» Гусе Тиле написали ещё весной, но тогда упоминалось сразу несколько российских клубов. «Спартак» делал ставку на игрока из другого голландского клуба Гастона Перейро, которого, судя по слухам, не пустил в Россию агент – он тянул время, споря насчёт схемы оплаты трансфера, из-за чего москвичи вышли из переговоров. И уже тогда конкретно заговорили про Тиля.Почему ясно, что это не слухи? Интерес подтвердил сам игрок:- Я дал понять АЗ, что хотел бы сделать этот следующий шаг, - сказал футболист изданию De Telegraaf.Чуть позже добавил его агент:- Это правда, что Гус очень близок к переходу в «Спартак», - приводил слова представителя игрока «Чемпионат».Другие российские СМИ сообщали, что Тиль заявил руководству, что не будет выступать дальше за «АЗ» и хочет, чтобы его продали в «Спартак».Но клубы пока не могут договориться. Как стало известно, первое предложение Цорна в Голландии отвергли – хотя «Спартак» предложил полновесные 10 миллионов евро за игрока, стоимость которого по transfermarkt всего лишь 6. С другой стороны, аппетиты «АЗ» понятны – игрок стремительно прогрессирует последние пару сезонов.Тилю всего 21 год, но в «АЗ» он уже капитанит. Прошлый сезон получился для хавбека просто замечательным – он забил 15 мячей и сделал 7 голевых передач в 39-ти матчах. И это не нападающий – только полузащитник.Тиль футболист атакующего плана, который может играть на позиции классической «десятки» (именно то, в чём нуждается Кононов), может действовать ещё выше, играя оттянутого форварда. Он техничен, с хорошей правой, умеет здорово обострять. Звучит неплохо, но Тиль не лишён универсальности – с отбором у него тоже полный порядок.В крайнем случае – он может сыграть и второго нападающего.Игрок дорогой, универсальный, способный решить проблемы Кононова в созидании - если этого кому-то покажется мало, остаётся только вспомнить, что он настолько хочет играть за «Спартак», что решился даже пойти на прямой конфликт со своим клубом.Чем не мечта для фанатов, уверенных, что выступать за Народную команду та ещё привилегия, за которую игроки чуть ли не всего мира должны пихаться локтями?В сложившейся в «Спартаке» ситуации Тиль может стать идеальным трансфером. Но так в футболе (и не только) кажется часто. Реальность практически всегда оказывается намного суровее.Только всё равно другой надежды на то, что в ущербной игре «красно-белых» что-нибудь поменяется, на данный момент нет (извините, Олег Георгиевич). Остаётся верить лишь в новых футболистов. В Тиля, который рвётся в Москву, и немецкую звезду Шюррле.Как сообщают, насчёт последнего уже договорились и скоро объявят официально.А вот за Тиля ещё надо поторговаться.