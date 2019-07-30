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Тучи сгущаются. «Спартак» покинул Фернандо

Московский клуб официально объявил, что полузащитник перебрался в Китай. Сделка получилась выгодной, но что будет с командой?


Всё-таки сложилось. Весной, когда приходил Цорн, в СМИ появлялась информация, что новый генеральный директор должен будет продать кого-то из наиболее ценных активов «красно-белых». Упоминали Зе Луиша и Фернандо. По итогам летнего межсезонья ушли оба.

Сделка оказалась выгодной. «СЭ» сообщал, что за полузащитника «Бейцзин Гуоань» отдал 15 миллионов евро. Из «Сампдории» в 2016-м он приходил за 12,5 млн, и тогда стал самой дорогой покупкой в истории москвичей. Получается, «Спартак» не только на полную использовал игрока, взяв с ним чемпионство, но ещё и заработал на этом. На «Открытии» случайно Гинера не видели?

Хотя тут, конечно, ничего удивительного, потому что это Китай. Как и в нашем чемпионате в начале десятых годов, там сейчас готовы отдавать безумные суммы практически за кого угодно.

Но деньги деньгами – а на поле кто-то выходить должен. И, желательно, побеждать.


После отъезда Глушакова, а теперь и Фернандо в опорной зоне остаются лишь два готовых играть прямо сейчас футболиста – Гулиев и Зобнин. Оба в этом сезоне (а Гулиев так и вовсе всю карьеру в Москве) не впечатляют. Есть молодые Игнатов и Умяров, но будет ли этого достаточно, учитывая то, что впереди у «Спартака» Лига Европы?

Наверное, было бы в том случае, если бы «красно-белые» выбрали путь развития современного ЦСКА. Но в истеричной Народной команде такого быть не может. Поэтому в центр поля нужно искать усиление. Тиль это замечательно, но это «десятка» или даже нападающий при большом желании. Шюррле игрок фланга. Будут ещё игроки? Но когда?


Скоро начнётся квалификация Лиги Европы, в которой «Спартак» спотыкается с уникальной регулярностью. У Кононова очевидные проблемы с управлением командой. После поражения от «Тамбова» в прессе писали, будто Кононову дали время на исправление ситуации – пять ближайших матчей. Команда и тренер в стрессовой ситуации. И в этот момент Кононов лишается своего джокера.

Ведь Фернандо делал результат. «Спартак» забил три гола в этом сезоне – и дважды ассистировал полузащитник. Задача тренера в пару раз осложнилась.

Что теряет команда?

В первую очередь, стандарты. Две голевые в этом сезоне Фернандо сделал с угловых. Теперь находить голову Жиго в чужой штрафной будет гораздо проблематичнее. Если брать исключительно статические моменты, хавбек претендует на чистое первое место в лиге. Наверняка вы сразу вспомните его самый классный мяч в России



Но стандартные положения, которые в двух турах оставались спасением для команды Кононова, не являются единственной проблемой.

У «Спартака» и так катастрофическая ситуация с креативом. Оказалось, против соперников, обороняющихся низким блоком, москвичи играть не умеют. Пока что у них получается только мыкаться с одного фланга на другой. Это могло бы помочь, если бы занимались они этим изощрённо и быстро, но и с этим возникают проблемы.

И здесь «Спартак» остаётся без главного диспетчера.

Самое неприятное, что Фернандо полезен не только при позиционном наступлении, но и при контратаках. Так что с какой стороны не посмотри, команда понесла серьёзную потерю.

Нужно вспомнить и про его спасения в матчах, когда у «красно-белых» ничего не получалось. Правда, картина и так получается безрадостная.



Фото: официальный сайт «Спартака»

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Теги: Фернандо Спартак
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