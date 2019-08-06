Безбашенный Понсе. Сборная неудачников 4-го тура

«Зенитовский» новичок, который сделал автогол, позволивший победить «Локомотиву» Карпов и стрелок Панченко.
Александр Довбня, «Оренбург»
По ходу матча Довбня много тащил, но победный гол «Ахматом» был забит после его ошибки на выходе.
Дуглас Сантос, «Зенит»
Краше в свои ворота в этом сезоне ещё не забивали. При этом за Сантоса слегка обидно – не считая этого эпизода, он провёл отличную игру.
Данис Степанов, «Рубин»
Играл на правом фланге против ЦСКА и был уничтожен Марио Фернандесом. Не смог помешать делать ему голевую передачу, чеканя мяч, и создать ещё сполдесятка моментов.
Максим Карпов, «Крылья»
Виноват в двух пропущенных. В первом случае не стал включаться в борьбу и мешать Смолову забивать. Во втором – слишком легко проиграл Крыховяку борьбу перед пустыми воротами.
Рагнар Сигурдссон, «Ростов»
Оступившись, подарил шанс Бикфалви забить в пустые. У полузащитника не вышло, но Рагнар не отчаивался. В следующем эпизоде он просто бросил зону, двинувшись за Черновым, и освободил Ильину столько места, чтобы он точно забил.
Георгий Зотов, «Оренбург»
Не успел накрыть голевой выстрел Евгения Харина, да и результативный штрафной был заработан на его фланге.
Тонни де Вильена, «Краснодар»
Потерю всего матча новобранец «быков» совершил уже в компенсированное время. После неё пошла единственная атака «Зенита», которая закончилась забитым мячом.
Даниил Фомин, «Уфа»
Умудрился потеряться в унылой встрече «Сочи» и «Уфы». К тому же не забил один из немногочисленных моментов своей команды.
Джано, «Спартак»
Похоже, тренерам «Спартака» пора уже перестать мучиться с Джано. Чрезвычайно слабая игра с «Динамо» и замена в перерыве.
Эсекьель Понсе, «Спартак»
Единственное, чем отметился – сумасшедший прыжок ногой вперёд в сторону Шунина. За это получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве в дерби.
Кирилл Панченко, «Динамо»
Совершил аж 12 ударов, но по-хорошему ни разу не попал. Запорол все моменты в дерби и позволили «Спартаку» не проиграть в меньшинстве.
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