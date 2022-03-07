Ильин был признан лучшим игроком матча. Он забил один из мячей южан.
Примечательно, что "Краснодар" в этой встрече играл без легионеров, которые уехали из России после начала украинских событий. Также команду покинул главный тренер Даниэль Фарке.
"Положительные эмоции после возобновления, долго ждали этой игры. С этим, наверное, связана нервная концовка, очень хотели удержать этот счет и победить в этой игре. Без легионеров абсолютно нормально играть. Мы, наоборот, сплотились. За исключением концовки, мы хорошо играли в этом матче", - сказал Ильин в эфире "Матч ТВ".
Ильин ответил на вопрос об игре "Краснодара" без легионеров
Нападающий "Краснодара" Владимир Ильин высказался о победе своей команды в матче с "Уралом". Встреча 20-го РПЛ закончилась со счётом 2:1.
ФК "Краснодар"