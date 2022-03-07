Ильин ответил на вопрос об игре "Краснодара" без легионеров

Нападающий "Краснодара" Владимир Ильин высказался о победе своей команды в матче с "Уралом". Встреча 20-го РПЛ закончилась со счётом 2:1.



ФК "Краснодар"





Примечательно, что "



"Положительные эмоции после возобновления, долго ждали этой игры. С этим, наверное, связана нервная концовка, очень хотели удержать этот счет и победить в этой игре. Без легионеров абсолютно нормально играть. Мы, наоборот, сплотились. За исключением концовки, мы хорошо играли в этом матче", - сказал Ильин в эфире "Матч ТВ". Ильин был признан лучшим игроком матча. Он забил один из мячей южан.Примечательно, что " Краснодар " в этой встрече играл без легионеров, которые уехали из России после начала украинских событий. Также команду покинул главный тренер Даниэль Фарке."Положительные эмоции после возобновления, долго ждали этой игры. С этим, наверное, связана нервная концовка, очень хотели удержать этот счет и победить в этой игре. Без легионеров абсолютно нормально играть. Мы, наоборот, сплотились. За исключением концовки, мы хорошо играли в этом матче", - сказал Ильин в эфире "Матч ТВ".