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Глава департамента судейства РФС уехал из России

Глава департамента судейства РФС Витор Мануэл Перейра покинул Россию. Специалист не присутствовал на последнем совещании судей.
РИА "Новости"
Вместо него совещание вёл руководитель проекта VAR Кирилл Верхолётов. Он так и не смог ответить на все вопросы и дать необходимые инструкции.

Примечательно, что его заместитель Йоуни Хютия остаётся в Москве. Финский специалист пока не стал покидать Россию.

Напомним, что российские клубы уже столкнулись с оттоком легионеров из-за украинских событий. Например, все легионеры покинули ФК "Краснодар".

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Теги: РФС Витор Перейра
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