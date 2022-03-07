Вместо него совещание вёл руководитель проекта VAR Кирилл Верхолётов. Он так и не смог ответить на все вопросы и дать необходимые инструкции.
Примечательно, что его заместитель Йоуни Хютия остаётся в Москве. Финский специалист пока не стал покидать Россию.
Напомним, что российские клубы уже столкнулись с оттоком легионеров из-за украинских событий. Например, все легионеры покинули ФК "Краснодар".
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Глава департамента судейства РФС уехал из России
Глава департамента судейства РФС Витор Мануэл Перейра покинул Россию. Специалист не присутствовал на последнем совещании судей.
РИА "Новости"