"Тяжелая игра. Под нашим контролем до второго забитого мяча. Потом позволили создать сопернику опасные моменты. Но мы тоже могли забить еще после того, как счет стал 2:0. Сложно было взламывать оборону соперника, моментов голевых было не много. Заслуженная победа. Поздравляю команду и болельщиков.
Как оценю чемпионскую гонку после поражения Динамо в дерби? Еще 10 туров, в розыгрыше 30 очков. Что такое 5 очков отрыва, если разыгрывается еще 30. Для нас это 1-2 тура. Это не тот запас, который позволяет нам спокойно готовиться к следующему матчу.
Повреждение Клаудиньо? Нет, ничего серьёзного нет. Рассечение на ноге. Ничего более.
Ловрен? Новых новостей нет. Он занимается реабилитацией, других вопросов нет. Все зависит от того, насколько быстро он сможет вернуться в строй. Пока он не готов тренироваться в общей группе только лишь по состоянию здоровья", - передаёт слова Семака корреспондент Rusfootball Максим Сутченко.
Семак: у "Зенита" не тот запас перед "Динамо", который позволяет спокойно готовиться
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвёл итоги матча 20-го тура РПЛ с "Уфой". Встреча закончилась победой питерцев со счётом 2:0. Благодаря этому успеху, "Зенит" опережает в турнирной таблице "Динамо" уже на пять очков.
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