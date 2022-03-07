"В первом тайме "Зенит" владел территориальным преимуществом. Кроме момента, когда Дзюба сбросил мяч на Алберто, остроты не было. Тот план, который мы разработали на игру, работал, за исключением того, что мы робко действовали, когда мяч был у нас.
Во втором тайме пропустили два мяча после рикошетов. У соперника был ещё один момент, когда мы раскрылись. Считаю, что на один гол мы наиграли. Если бы забили, всё могло бы сложиться иначе", - передаёт слова Стукалова корреспондент Rusfootball Максим Сутченко.
Стукалов: "Уфа" робко действовала, когда мяч был у нас
Главный тренер "Уфа" Алексей Стукалов подвёл итоги матча 20-го тура РПЛ с "Зенитом". Встреча закончилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 2:0.
Фото: ФНЛ