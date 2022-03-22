Ранее глава РПЛ Ашот Хачатурянц не стал исключать вероятности, что некоторые клубы не смогут доиграть действующий сезон РПЛ.
«Химки» не входят в число клубов с проблемами. Единственное, что есть сложности с тем, что уезжают футболисты. Опасения только в этом», - цитирует функционера «Р-Спорт».
По итогу 22 тура чемпионата России «Химки» занимают последнее место в таблице – при равенстве очков с «Уфой» подопечные Сергея Юрана уступают по разнице мячей.
Габулов - о возможности снятия «Химок» с чемпионата: мы не входим в число клубов с проблемами
Генеральный директор ФК «Химки» Владимир Габулов заявил, что команда точно доиграет сезон чемпионата России.
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