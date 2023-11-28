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Рейтинг прогнозов пользователей

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Изменения по конкурсу прогнозов на русфутбола
Уважаемые пользователи. Для начала хотелось бы поблагодарить всех тех, кто участвует в тестировании механизма конкурса прогнозов на русфутболе. Ваша помощь в разработке и запуске очень серьёзно помогает нам сделать это лучше.

Нами был разработан и запущен механизм автоматического подсчёта по конкурсу прогнозов. Страница с рейтингами по результатам прогнозов находится по адресу https://www.rusfootball.info/prediction/

Хотелось бы также отметить, что прогнозы принимаются по всем матчам, а не только по РПЛ (как было ранее, при ручном подсчёте). А также мы сделали отдельные рейтинги по каждому из турниров. И абсолютный зачет. Где суммируются результаты по всем матчам. К слову, сегодня играется ряд матчей Лиги Чемпионов. И ваши прогнозы важны :)

Также скажу пару слов и о механике процесса. В рамках первоначального тестирования мы позволяли делать прогноз как до начала матча, также и до начала 2го тайма. Однако тут возникли проблемы при расчёте рейтинга. Дело в том что прогнозы, сделанные до начала игры, и по её ходу - неравнозначны. Была идея начислять за сбывшиеся прогнозы, сделанные до начала матча в 2 раза больше очков, чем за сделанные уже по ходу 1го тайма. Но первичные расчёты показали что выглядит это не очень.

На данный момент прогнозы, сделанные уже во время игры - в зачет не идут. Сейчас мы ещё доделываем некоторые вещи. Например возможность видеть результаты прогнозов по каждому из туров в отдельности. Плюс - некое их отображение результатов на самих матчах.

В комментариях к этой новости хотелось бы также, по возможности - получать и от вас обратную связь. Возможно у вас есть некие идеи или мысли как бы сделать это лучше и удобнее?

С Уважением
Технический редактор Rusfootball.info
Владислав Щеколдин

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