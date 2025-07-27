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Полузащитник ЦСКА Алвес рассказал о процессе адаптации в России

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес рассказал о своей адаптации в России.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я адаптировался, всё проходит хорошо. В команде много бразильцев, которые мне помогают. Плюс штаб, персонал клуба сыграл большую роль в моей адаптации. В игровом плане ещё предстоит многое сделать, чтобы показать, на что я способен, и порадовать болельщиков", - цитирует Алвеса "Чемпионат".

Матеус Алвес перешел в ЦСКА из бразильского "Сан-Паулу" в летнее трансферное окно за 5,1 миллионов евро и заключил контракт до лета 2030 года. Бразилец провел в составе московского клуба 2 матча и не отметился результативными действиями, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.

Сегодня, 27 июля, ЦСКА одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:1. Дубль на свой счет записал защитник "армейцев" Данил Круговой, забитым мячом в составе грозненцев отметился Брайан Мансилья.

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