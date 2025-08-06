В "Зените" отреагировали на возможное ужесточение лимита на легионеров

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев призвал изучить последствия возможного ужесточения лимита на легионеров в российском футболе.
Фото: ФК "Зенит"
"Надеюсь, что будет проведен серьезный анализ возможных спортивных и зрелищных последствий, а также влияния на посещаемость и интерес болельщиков, спонсоров и рекламодателей, и, как следствие, на коммерческие доходы клубов и финансовые вложения в российский футбол", – приводит слова Медведева "РИА Новости Спорт".

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в будущем планируется ужесточить лимит на легионеров в российском футболе. По его словам, целью этой инициативы является формат "пять на поле, десять в заявке". На данный момент команды, участвующие в РПЛ, могут заявить не более 13 легионеров, восемь из которых имеют право находиться на поле одновременно.

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