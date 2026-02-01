Колосков отказался ехать на конгресс УЕФА

"Я не поеду в этом году на конгресс УЕФА. УЕФА пригласил меня, но я отказался. Там нужно ехать в Брюссель, прямых рейсов нет, но, как положено, приглашение получил", - сказал Колосков TACC.
Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоится 12 февраля 2026 года в бельгийском Брюсселе.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что организация примет участие в конгрессе УЕФА, если представители получат визы.
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.
Фото: "Чемпионат"