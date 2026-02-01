Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
0 - 1 0 1
РодинаЗавершен

Колосков отказался ехать на конгресс УЕФА

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отказался от приглашения УЕФА посетить конгресс организации.
Фото: "Чемпионат"
"Я не поеду в этом году на конгресс УЕФА. УЕФА пригласил меня, но я отказался. Там нужно ехать в Брюссель, прямых рейсов нет, но, как положено, приглашение получил", - сказал Колосков TACC.

Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоится 12 февраля 2026 года в бельгийском Брюсселе.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что организация примет участие в конгрессе УЕФА, если представители получат визы.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится