Агент Ленини рассказал о будущем игрока

Агент полузащитника "Краснодара" Кевина Ленини Джейми Браганса рассказал, в каком клубе игрок проведет остаток сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
- Ленини не покинет "Краснодар" этой зимой, он продолжит выступать за клуб, - сказал Браганса "РБ Спорт".

Кевин Ленини перешел в "Краснодар" в сентябре 2022 года из португальского "Шавиша". Сумма трансфера составила 1 миллион евро. В текущем сезоне Ленини принял участие в 25 матчах во всех турнирах за "быков", забив 1 гол.

